Coutinho brilha no fim, e Vasco arranca empate no clássico com o Flamengo

Coutinho foi um dos principais jogadores da seleção brasileira sob comando de Tite durante o ciclo para a Copa do Mundo de 2018. Agora, em lados opostos, foi o iluminado para atrapalhar a vida do técnico no clássico.

A partida marcou as estreias de Alex Sandro e Plata no Flamengo. Ambos tiveram boa atuação.

Com o resultado, o Flamengo chegou aos 45 pontos no Brasileirão e se manteve na quarta posição, mas agora mais distante do líder Botafogo. A diferença subiu para oito pontos nesta rodada.

Para o Vasco, o empate teve gosto de vitória, pelo que o time não produziu ao longo do jogo e por ter evitado a derrota já aos 41 minutos do segundo tempo.

O cruz-maltino está em oitavo, com 35 pontos.

Na próxima rodada, o Flamengo visita o Grêmio, domingo, 18h30, em Porto Alegre.