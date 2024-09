Lavieri: 'Se agressão for provada, Palmeiras precisa demitir Caio Paulista'

Caio Paulista, lateral-esquerdo do Palmeiras, foi acusado por Clara Monteiro, sua ex-companheira, de violência doméstica. O caso foi discutido pelos colunistas do UOL no Fim de Papo: Prorrogação, programa transmitido no YouTube do UOL Esporte.

O jornalista Danilo Lavieri afirmou que o Palmeiras não pode permitir a permanência do jogador na equipe se a agressão for confirmada. Luiza Oliveira explicou que o Palmeiras se posicionou quando soube do caso, se reuniu com os jogadores e soltou uma nota.