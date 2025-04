Fla anuncia renovação de Gerson até 2030: 'Seguirá aterrorizando os rivais'

Depois de uma longa novela, o Flamengo anunciou a renovação de contrato com Gerson até 2030.

O que aconteceu

O Rubro-negro divulgou a informação em suas redes sociais brincando com o apelido do meia de "Coringa". Uma montagem colocou o jogador como se fosse o personagem dos cinemas e dos quadrinhos com a legenda: "Nosso Coringa renovou seu vínculo com o Mengão e seguirá aterrorizando os rivais por mais cinco anos".

Gerson concedeu uma entrevista exclusiva à Flamengo TV. Ele se disse "feliz e motivado" para buscar novas conquistas pelo "clube do coração":