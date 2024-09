Corinthians pedirá que árbitro de polêmicas não apite mais jogos do clube

O Corinthians pedirá à CBF para que o árbitro Wagner Magalhães, que comandou o jogo da equipe contra o Juventude pela Copa do Brasil, não apite mais partidas do clube. O juiz se envolveu em ao menos duas polêmicas no duelo desta quarta (11), que acabou em 3 a 1 para os paulistas.

O que aconteceu

O presidente Augusto Melo vai ligar nesta quinta (12) para Ednaldo Rodrigues, presidente da entidade que regula o futebol brasileiro, oficializando a iniciativa.

Wagner Magalhães foi o árbitro de Corinthians x Juventude Imagem: ETTORE CHIEREGUINI/AGIF

O clube não quer esperar o áudio do VAR no duelo contra os gaúchos, que ficou marcado por duas polêmicas envolvendo gols do Juventude ainda no 1° tempo.