Santos oficializa Cleber Xavier em 1º desafio como treinador após acompanhar Tite por 24 anos

Cleber se separou de Tite no fim do ano passado. Ele revelou ao Estadão que havia tido conversas com três clubes, incluindo o Grêmio, nenhuma, no entanto, a ponto de evoluir para um acordo. Agora, terá a chance de iniciar seu primeiro trabalho como técnico, depois de 37 anos como profissional no futebol.

O Santos não se importa com a inexperiência de Cleber como técnico e escolheu o ex-auxiliar por duas principais razões: ter as mesmas ideias táticas de Tite e por crer que saberá lidar com Neymar, com quem o gaúcho trabalhou durante seis anos e meio na seleção.

Cleber Xavier chega após recusa do próprio Tite em assumir o Santos, quando o clube negociou com diversos nomes ao longo deste mês. Além do ex-técnico da seleção brasileira, Marcelo Teixeira, presidente do clube, conduziu conversas com Dorival Júnior e Jorge Sampaoli, mas que não chegaram a um denominador comum.