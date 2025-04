Ronaldo vira nota de dinheiro em protesto de torcida na Espanha; entenda

Torcedores do Real Valladolid, equipe que tem Ronaldo Fenômeno como dono, organizou protesto contra o dirigente e colocou seu rosto em notas de 500 euros.

O que aconteceu

A torcida Fondo Norte 1928 publicou em seu perfil oficial do X uma montagem de uma nota de 500 euros com o rosto do ex-jogador. A equipe do Real Valladolid já está matematicamente rebaixada para a segunda divisão do Campeonato Espanhol, com quatro vitórias, quatro empates e 25 derrotas, ao longo de 33 partidas disputadas - o clube é o lanterna, com 16 pontos.