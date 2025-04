Adversário do Botafogo na Copa do Brasil: quem é o Capital-DF?

O Botafogo começa nesta quarta-feira o duelo diante do Capital pela Copa do Brasil. A equipe do Distrito Federal pode ser desconhecida para muitos torcedores, mas apresenta uma ascensão regional e já disputa até a Série D do Brasileirão.

O Capital foi fundado em 2005 a partir da estrutura da antiga Sociedade Esportiva Maringá. Nos primeiros anos, passou por grandes dificuldades e chegou a cair para a Terceira Divisão de Brasília. Até 2018, viveu uma série de oscilações até ter a gestão assumida por Godofredo Gonçalves.