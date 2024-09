Veja os casos de racismo contra Vini Jr. na Espanha

Torcedores do Atlético de Madrid também cometeram atos racistas contra Vini Jr em janeiro de 2023. Antes de um clássico, um boneco com a camisa do brasileiro foi pendurado enforcado em uma ponte de Madri com a mensagem "Madrid odeia o Real".

Um novo caso aconteceu com a torcida do Mallorca já em fevereiro de 2023. Câmeras de TV flagraram um torcedor chamando o brasileiro de macaco. Em março do mesmo ano, a torcida do Real Betis foi mais uma a cometer racismo. Torcedores do time foram flagrados chamando o atacante de macaco.

O caso mais marcante aconteceu em maio de 2023. O Real Madrid enfrentava o Valencia, pelo Campeonato Espanhol, quando Vini Jr. foi alvo de ofensas racistas. Torcedores imitaram macacos e ofenderam o brasileiro. Ele chegou a apontar para alguns torcedores que estavam praticando racismo. No final do jogo, em uma nova confusão, ele acabou expulso.

Torcedores do Atlético de Madrid voltaram a cometer atos racistas contra Vini Jr em março de 2024. Antes de um jogo da Champions League contra a Inter de Milão, a torcida do Atlético entoou um cântico onde dizia que "Vini Jr. é um chimpanzé".

Fala causa polêmica

Em entrevista à CNN espanhola, Vini Jr. voltou a comentar os casos de racismo que sofreu na Espanha. Ele chegou a sugerir uma troca de sede da Copa do Mundo de 2030 caso não haja melhora entre os espanhóis.