'Espanha não é racista'. Carvajal rebate Vini, e prefeito cobra retificação

A Espanha será uma das sedes da Copa do Mundo de 2030 ao lado de Portugal, Marrocos, Argentina, Uruguai e Paraguai — para falar sobre os casos de racismo.

Espero que a Espanha possa evoluir e compreender a gravidade que é insultar alguém por causa da cor da sua pele. Até 2030 temos uma margem de evolução muito grande. Portanto, espero que a Espanha possa evoluir e compreender a gravidade disso, porque se as coisas não evoluírem até 2030, acho que temos que mudar de local. Se o jogador não se sente confortável e não se sente seguro jogando em um país onde ele pode sofrer racismo, é um pouco complicado

Casos de racismo com Vini Jr.

O primeiro caso aconteceu em março de 2022. Durante jogo contra o Mallorca, pelo Campeonato Espanhol, torcedores da equipe rival do Real Madrid insultaram Vini Jr. e chegaram a fazer gestos insinuando o jogador "pegando bananas". Sons de macaco também foram feitos pela torcida da casa.

Torcedores do Atlético de Madrid também cometeram atos racistas contra Vini Jr em janeiro de 2023. Antes de um clássico, um boneco com a camisa do brasileiro foi pendurado enforcado em uma ponte de Madri com a mensagem "Madrid odeia o Real".

Um novo caso aconteceu com a torcida do Mallorca já em fevereiro de 2023. Câmeras de TV flagraram um torcedor chamando o brasileiro de macaco. Em março do mesmo ano, a torcida do Real Betis foi mais uma a cometer racismo. Torcedores do time foram flagrados chamando o atacante de macaco.