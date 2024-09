Melhor do mundo? 'No Flamengo, Vini Jr marcaria lateral', diz RMP

Em participação no Fim de Papo desta quarta (4), o comentarista Renato Maurício Prado avaliou que Vinicius Jr não teria um bom desempenho se jogasse no futebol brasileiro.

O jornalista opinou que, caso voltasse ao Flamengo, por exemplo, o atacante do Real Madrid teria que cumprir funções defensivas que atrapalhariam seu desempenho. Na opinião de RMP, os treinadores brasileiros não saberiam aproveitar o potencial de Vini Jr.