Pedro rompe ligamento do joelho em treino da seleção e não joga mais no ano

A lesão ligamentar de Pedro vem no momento em que ele é o artilheiro do Brasil na temporada, com 30 gols.

O atacante aumenta uma lista de problemas do Flamengo para este ano de 2024. O clube já estava sem Everton Cebolinha e Viña.

A notícia também é ruim para o Flamengo porque a janela de transferências já fechou. O clube só pode incorporar ao elenco um novo jogador caso ele já esteja sem contrato em algum clube.

O Flamengo anunciou que Pedro passará por reavaliações e terá os próximos passos definidos pelo DM do clube rubro-negro.

A nota oficial da CBF

"O atacante Pedro sofreu nesta quarta-feira (4) entorse no joelho esquerdo durante o treinamento da Seleção Brasileira no CT do Athletico Paranaense. Após o atleta ter sido submetido a exame clínico e ressonância magnética, foi confirmado a ruptura do ligamento cruzado anterior. O Departamento Médico da Seleção Brasileira entrou em contato com o Flamengo comunicando a lesão. O atleta foi desconvocado para seguir o tratamento em seu clube. A CBF se solidariza com o atleta neste momento e presta todo o apoio para a sua recuperação."