Quando é a cerimônia de premiação da Bola de Ouro 2024?

Novas categorias na Bola de Ouro 2024. Serão reconhecidos, pela primeira vez, os melhores treinadores do futebol masculino e feminino.

Outras categorias: Bola de Ouro masculina, Bola de Ouro feminina, Troféu Kopa (melhor jogador com menos de 21 anos), Troféu Yashin (melhor goleiro), Troféu Gerd Müller (artilheiro da temporada anterior), troféu clube masculino do ano, troféu clube feminino do ano e o Prêmio Sócrates (para iniciativas em projetos sociais).

Savinho disputa o prêmio de melhor jogador jovem. O Troféu Kopa também tem como candidatos Cubarsi, Gancaho, Guler, Konaté, Mainoo, João Neves, Mathys Tel, Lamine Yamal e Zaire-Emery.

Outros indicados ao prêmio

Troféu Yashin