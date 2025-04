Corinthians arranca empate sofrido na Colômbia e respira na Sul-Americana

Os problemas permaneceram na segunda etapa, e Ramón Díaz decidiu mudar por "atacado". Carrillo, Bidon e Yuri Alberto entraram nos lugares de Martínez, Maycon e Talles. As mudanças geraram outra dinâmica no sistema ofensivo do Alvinegro, que passou a assustar a defesa adversária.

O Corinthians lutou para conseguir o empate, que saiu em jogada "chorada" de Héctor e Matheuzinho. No entanto, o lance do gol nasceu em uma linda inversão de Carrillo, que saiu do banco para mudar a postura do Timão.

Lances importantes

Faltou pouco. Talles Magno recebeu na entrada da área, dominou e abriu para Romero, que se esforçou para evitar a saída e cruzar. Soto deu um tapinha sutil na bola e tirou Héctor Hernández da jogada, que se preparava para cabecear no gol.

1x0. Álvarez recebeu lateral pela direita e encontrou Luis Ramos num passe vertical. O camisa 9 dominou dentro da área, se livrou da marcação de Félix Torres e ajeitou o chute com a canhota para uma pancada com efeito. A bola fez curva, Matheus Donelli se esticou para tentar defender, mas não conseguiu impedir o primeiro gol do América.

Anulado. O que seria o segundo gol do América de Cali foi anulado por impedimento no lance. Carrascal alçou a bola dentro da área, Félix Torres furou feio em dividida com Luis Ramos, e a sobra ficou com Barrios, completamente livre. O camisa 8 dominou e tocou cruzado na saída de Donelli para marcar. Na revisão, o VAR considerou que Ramos estava em posição irregular e participou diretamente do lance.