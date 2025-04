Vegetti faz mais um, Vasco supera retranca do Puerto Cabello e segue invicto na Sula

O Vasco contou com mais um gol de Vegetti e venceu o Puerto Cabello por 1 a 0, nesta terça-feira, pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana.

Com quatro pontos na tabela de classificação, o Vasco dormirá na liderança e aguardará o resultado do outro jogo da segunda rodada, entre Lanús e Melgar, nesta quarta-feira, na Argentina.

O próximo compromisso do Vasco pela Sul-Americana será contra o Lanús, em São Januário, no dia 22 de abril. Até lá, a equipe de Fábio Carille buscará a recuperação no Brasileirão diante do Sport, no próximo sábado, em casa. Na sequência, enfrentará o Ceará, fora, e o Flamengo, no Maracanã.