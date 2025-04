O Corinthians abandonou a Sula ou a Sula abandonou o Corinthians?

Se você me perguntar se um clube brasileiro deve priorizar o Brasileirão em vez da Sula, ou até a Copa do Brasil em vez do torneio continental, eu responderei que as competições nacionais devem ter a preferência.

Dito isso, estou de acordo com a decisão do Corinthians em abandonar a Sula.

A questão é outra: depois de perder em casa para o Huracán quem abandonou o quê?