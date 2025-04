Coutinho comenta vaias da torcida do Vasco antes da partida: "A gente sabe que no Brasil é assim"

"A gente sabe que no brasil é assim. Estávamos focados somente no jogo e sabemos que as vezes a torcida espera um futebol mais bonito, com mais gols. O grupo está unido, queremos o bem do Vasco e trabalhar pela classificação e ir bem no Brasileiro. Nosso foco é somente esse", completou.

"O que importa foi os três pontos que a gente ganhou. A gente tinha que voltar a ganhar depois dos jogos com o Corinthians e o Melgar. As Copas Libertadores e Sul-Americana são assim e você não pode achar que vai ser fácil, mesmo em casa. Os três pontos são muito importantes e agora é seguir trabalhando", disse Vegetti.

O Vasco volta a jogar pela Sul-Americana somente no próximo dia 22 (terça-feira), contra o Lanús, pela terceira rodada da competição. A bola rola às 21h30 (de Brasília), em São Januário.