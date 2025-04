River Plate perde pênalti e empata com Barcelona-EQU na Libertadores

O River Plate retorna aos gramados no próximo domingo, contra o Talleres, pela 13ª rodada do Campeonato Argentino. A bola rola às 20h15 (de Brasília), no Estádio Monumental de Núñez. Do outro lado, o Barcelona duela com o Orense na segunda-feira (14), pela oitava rodada do Campeonato Equatoriano. Desta vez o jogo acontece às 21h, no Estádio 9 de Mayo.

Classificação e jogos Libertadores