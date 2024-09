Ana Paula Oliveira vê arbitragem brasileira em crise e indica solução

Ana pede mais união entre as comissões e reuniões para estreitar laços. O primeiro, no entanto, é o diálogo com os clubes.

Primeiro é o diálogo com os clubes. Uma vez que eu tenho um trabalho de escuta com os clubes, eu vou para o meu departamento de desempenho. Lá dentro, vou analisar o que foi feito pelo VAR, quantas vezes interviu de forma correta, quantas vezes não interviu de forma correta, se o VAR realmente está se sobrepondo ao árbitro?e aí eu vou criar uma reunião, um treinamento, com todos os VARs, com os melhores

Eu reúno os meus árbitros de campo, também, quais são os meus melhores agora, porque é crise, eu preciso da 'crema de la crema', é crise. Reúno os meus principais árbitros, converso com eles, e aí eu escuto separado quais são as queixas dos VAR em relação aos árbitros de campo, porque isso acontece. Eu, como gestora, estou ouvindo as angústias e as aflições, além da questão técnica. O que acertou, o que errou, qual é o VAR que mais acertou, qual é o VAR que mais errou, qual é o árbitro de campo que mais acertou, que mais errou, quais foram os temas que eles erraram.

O Zona Mista do Hernan, apresentado pelo colunista do UOL André Hernan, vai ao ar às segundas-feiras, às 12h, no canal do UOL Esporte no YouTube.