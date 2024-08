Michael e De la Cruz desembarcam no Rio mancando após vitória do Flamengo

O Flamengo desembarcou no Rio de Janeiro após a vitória sobre o Bahia com preocupações. Michael e De la Cruz saíram mancando do aeroporto e podem ser problema para a sequência.

O que aconteceu

Michael foi quem mancou mais. O atacante disse estar sentindo um pouco de dor, mas não quis dar entrevistas. Ele foi acompanhado pelo chefe do departamento médico do clube, Marcio Tannure.

De la Cruz mancava de maneira mais discreta, mas também aparentava estar sentindo. Ele deixou o campo no meio do segundo tempo em Salvador.