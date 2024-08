Criciúma segura pressão no fim, vence Bragantino e dá salto na tabela

O Criciúma volta a jogar no sábado (31), contra o Cuiabá, fora de casa. O Bragantino recebe o Bahia no domingo (1).

Classificação e jogos Brasileirão

Como foi o jogo

Demorou para engrenar. Com poucos lances de perigo, Criciúma e Bragantino fizeram um primeiro tempo de erros de passe e falta de inspiração em Santa Catarina. A primeira e única finalização certa no alvo do jogo, que veio somente aos 36 minutos, acabou em gol para os mandantes.

Bragantino melhora, e Criciúma segura. Pedro Caixinha já voltou para o segundo tempo com alterações, e o confronto ficou mais equilibrado. O time visitante passou a frequentar o campo de ataque, assustou com chutes próximos ao gol, mas viu o goleiro Gustavo salvar nas melhores chances criadas já nos últimos minutos. Os mandantes tiveram mais dificuldades em manter a posse de bola e chegaram apenas uma vez com perigo na etapa final.

Lances de destaque

Por pouco! Em boa jogada coletiva do Criciúma aos 8 minutos do primeiro tempo, Bolasie cruzou para Dudu, que passou para Matheusinho. O atacante tentou de cavadinha, mas a bola saiu por cima do gol.