Barcelona toma susto, mas segura pressão do Dortmund e vai à semifinal da Liga dos Campeões

Com Raphinha e Lamine Yamal, o Barcelona tentou sair do sufoco, mas a defesa do Borussia, bem postada, não dava chances para o time espanhol.

A partir dos 20 minutos, o Barcelona equilibrou as ações, ao pressionar a saída de bola do Dortmund. Com isso, a equipe espanhola ficou mais tempo com a bola.

Mas a bola parada do Dortmund é sempre muito forte. Aos 29, Gross cobrou falta pela direita e Beier cabeceou, livre, em cima de Sczcesny.

Os minutos finais da primeira etapa mostraram um Barcelona mais preocupado em conter a bola, com Gavi e De Jong, do que entrar na correria de Lewandowski, Raphinha e Lamine Yamal. O primeiro tempo terminou com o Borussia um pouco cansado e o Barcelona satisfeito, apesar da derrota parcial.

A intensidade do Borussia do início do primeiro tempo foi superada no começo da etapa final. Com pressão total, o time alemão chegou ao segundo gol, aos três minutos, mais uma vez com o artilheiro Guirassy. O atacante cabeceou dentro da pequena área, após escanteio. Antes, Szczesny já havia feito duas defesas difíceis.

Mas o entusiasmo do time e da torcida do Dortmund levaram um 'banho de água fria' aos oito minutos, quando Bensebaini desviou para o próprio gol um cruzamento de Fermín López: 2 a 1.