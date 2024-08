Como viabilizar o estádio? Candidatos à presidência do Flamengo respondem

Como o Flamengo deve enfrentar o seu maior desafio: erguer um estádio para 80 mil pessoas sem comprometer a solidez financeira conquistada nos últimos 11 anos. Como conciliar tamanho investimento à manutenção da capacidade de investimento que permite a montagem de equipes fortes no futebol? E como superar os inúmeros obstáculos inerentes a uma obra dessa magnitude?

Em parceria com o arquiteto Fabrício Chicca, do canal no YouTube "Mundo na Bola", o blog elaborou perguntas direcionadas aos candidatos à presidente do clube, que terá eleição em 9 de dezembro. Rodrigo Dunshee de Abranches, Maurício Gomes de Mattos, o MGM; e Wallim Vasconcellos responderam. Luiz Eduardo Baptista, o BAP, optou por não "externar opiniões sendo candidato e presidente do Conselho de Administração do clube". Abaixo as respostas e ao final de cada, uma análise de Chicca.

1- O documento chamado Estudo de Viabilidade Técnica/Fase 1 contém informações valiosas sobre as alterações no entorno do estádio, mas há pouca referência sobre o custo dessas intervenções e nada sobre o custo da construção do estádio. Marcos Bodin, durante a reunião do conselho na segunda-feira da semana passada, apresentou as fases subsequentes. Na Fase 2, que deverá durar três meses, será desenvolvido o conceito do estádio; na Fase 3 será realizado um concurso internacional de projetos; e na fase final, uma concorrência de arquitetura. Além disso, durante a reunião foi apresentada uma expectativa de valor, mas não uma conta final, ou seja, um valor máximo para o estádio. Também não foi apresentado um possível fluxo de caixa para o pagamento desse projeto. Sem que ao menos a Fase 2 seja realizada, é possível afirmar que o Flamengo tem real segurança no valor total desse projeto?

Dunshee - Depois de quase 3 anos de muito trabalho liderado pelo presidente Landim, com meu apoio, do Bodin, Belotti e outros, conseguimos viabilizar o último terreno urbano do Rio de Janeiro capaz de absorver a construção do estádio para o Flamengo, tanto em termos logísticos quanto econômicos, bem como de inclusão da torcida pela geolocalização. Estamos celebrando demais essa conquista, que ainda demandará muita luta.

A forma de viabilizar foi através de um leilão marcado 15 dias antes pelo prefeito Eduardo Paes. Foi um ato do poder público com data fixa e não uma negociação onde poderíamos fazer tudo a nosso tempo. Numa situação como essa, em que surge oportunidade única e imperdível, não há como ter o detalhamento que se idealiza nas perguntas. Contudo, as estimativas foram construídas a partir de estudos preliminares e referenciais, mas que fornecem segurança suficiente para essa etapa do projeto. Agora entramos na Fase 2, que já se iniciou e será construída em conjunto entre os consultores e os times de marketing, comercial, financeiro e operações do Flamengo. Este estudo apresentará o detalhamento do potencial de receita, custos de operação e capacidade de geração de caixa do novo estádio ao longo do tempo, o que por sua vez, determinará o limite de investimento com o qual o Flamengo poderá se comprometer.

Importante salientar que tudo isso será levado ao Conselho. Não vamos antecipar aqui detalhes. Não é uma peça de campanha. É trabalho da gestão séria e eficiente que fazemos em prol do Flamengo.