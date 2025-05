Eric Pulgar e Allan viram desfalques do Flamengo para confronto decisivo pela Libertadores

Em semana decisiva para as pretensões do Flamengo nesta fase de grupos da Libertadores, os volantes Eric Pulgar e Allan se tornaram dois grandes problemas para o técnico Filipe Luís. Substituídos na partida contra o Bahia no sábado, pelo Campeonato Brasileiro, eles estão fora do confronto contra a LDU, marcada para esta quinta-feira, no Maracanã.

A dupla teve de deixar o campo ainda antes do intervalo do duelo contra o rival nordestino. Após a realização de exames de imagens, foi constatada lesão muscular nos dois atletas. "Exame de imagem realizado no domingo, após substituição no primeiro tempo de Flamengo x Bahia, constatou pequena lesão no músculo posterior da coxa direita nos dois atletas", informou o departamento médico.

Como o período de recuperação gira em torno de duas semanas, Filipe Luís perde dois nomes para a mesma posição no meio-campo. Evertton Araújo surge como nome natural para atuar na contenção. A outra possibilidade é recuar o polivalente Gerson para fazer o papel de segundo volante e ter mais liberdade para armar jogadas.