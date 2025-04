Rebeca Andrade elogia Simone Biles e afirma: "Quero continuar competindo com ela por muito tempo"

A ginasta Rebeca Andrade, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, falou com orgulho sobre fazer parte de um "momento histórico" - o primeiro pódio da ginástica nos Jogos a contar com três atletas negras.

A brasileira está em Madri para o Laureus World Sports Awards. Ela concorre ao prêmio de "Retorno do Ano", após superar três lesões no ligamento cruzado anterior ao longo da carreira. Sua volta triunfal foi registrada em uma das imagens mais marcantes dos Jogos Olímpicos: Rebeca no topo do pódio, com Simone Biles e Jordan Chiles - medalhistas de prata e bronze no solo - se curvando em sua direção.

"Estamos falando de mim em um pódio olímpico e isso me enche de orgulho. Aquele foi realmente um momento histórico. Estávamos no pódio como três mulheres negras, cada uma com sua própria história", disse a ginasta.