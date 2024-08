Nacional-URU e pais de Izquierdo não sabiam de antiga arritmia, diz jornal

Os pais de Juan Izquierdo e o Nacional, último clube do zagueiro morto nesta terça (27), não tinham conhecimento que o jogador teve, segundo o secretário de Esporte do Uruguai, um quadro de arritmia aos 17 anos. As informações são do jornal El País.

O que aconteceu

O clube uruguaio se incomodou com a fala recente de Sebastián Bauzá. O secretário afirmou que o atleta teve uma "pequena arritmia" em 2014, quando atuava pelo Cerro.

O Nacional, além de não ter conhecimento do ocorrido, se irritou com o teor da entrevista. De acordo com o El País, a diretoria considerou o momento "inadequado" para expor o problema.