Izquierdo morre 20 anos após Serginho, que também passou mal no MorumBis

O quadro do jogador piorou no último domingo, com "progressão do comprometimento cerebral e aumento da pressão intracraniana". Ele passou por cuidados intensivos neurológicos e estava respirando por meio de ventilação mecânica.

Izquierdo teve uma pequena arritmia detectada em 2014, quando integrava o elenco do Atlético Cerro. O secretário nacional de Esporte do Uruguai, Sebastián Bauzá informou o problema na segunda-feira (26), em participação no programa "Minuto 1", da rádio Carve Deportiva, do Uruguai.

Segundo o secretário, o jogador foi informado da condição. Na época, Izquierdo tinha 17 anos e passou por um eletrocardiograma através do programa de governo "Gol para o Futuro", que trabalha com as categorias de base de todos os clubes do país, desde 2009. Por outro lado, Alejandro Balbi, presidente do clube uruguaio, afirmou que os exames de Izquierdo sempre foram normais. O dirigente afirmou que jogador não tem histórico de problema cardíaco.

Serginho com a camisa do São Caetano no início da temporada 2004 Imagem: Fernando Santos/Folhapress

Já Serginho morreu em 2004 após cair no gramado do Morumbis desacordado por conta de uma parada cardiorrespiratória. Ele foi retirado de campo às pressas por uma ambulância e teve morte confirmada horas depois, quando já estava no Hospital São Luiz.

O zagueiro teve uma leve arritmia detectada em um exame no Incor (Instituto do Coração) oito meses antes de sua morte. Segundo Paulo Donizetti Forte, médico do São Caetano na época, a condição do jogador não apresentava riscos ou impedia o atleta de entrar em campo.