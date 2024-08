Corinthians condena fala de presidente do Vitória: 'Sem fundamento'

O Corinthians publicou uma nota oficial em que repudia as declarações de Fábio Mota, presidente do Vitória. O mandatário do clube baiano reclamou da arbitragem e insinuou favorecimento a Corinthians e Fluminense na briga contra o rebaixamento no Brasileiro.

As afirmações são levianas, sem fundamento, além de promover um ambiente negativo no esporte. (...) Sugerir que um clube está sendo favorecido, ataca a credibilidade da competição, gerando um clima destrutivo no esporte, prejudicial para todos os envolvidos Trecho da nota do Corinthians

O que aconteceu

Fábio Mota se pronunciou após o empate do Vitória com o Cruzeiro em 2 a 2. Ele reclamou do lance que gerou o segundo gol da equipe mineira.