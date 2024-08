Agora é o Vitória quem reclama. Arbitragem não é consenso nem na Inglaterra

a) There is corruption in the English game which does not exist in Germany

b) There is incompetence in the English game in terms of refereeing which does not exist in Germany

c) Both a) and b)

Traduzindo: a) há corrução no futebol inglês e não no alemão; b) há incompetência na Inglaterrae não na Alemanha: c) As duas doisas.

Há populistas digitais, mentirosos e levianos em qualquer lugar do mundo. Pode haver corrupção também em qualquer país do planeta. Já houve escândalos de arbitragem no Brasil, Itália, Alemanha, Portugal... Para ter certeza, é preciso apresentar provas, investigar exaustivamente, punir culpados.

Armando Marques morreu dizendo: "A arbitragem mudou muito. Hoje os árbitros são péssimos e são honestos." Uma parte da crise passa pelo descrédito e pela pressão imposta à única função amadora na estrutura profissional do esporte.