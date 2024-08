O que faltava ao Corinthians não falta mais; Vitória o devolve à ZR

O Vitória tratou de dar ao Corinthians o que lhe faltava na 23ª rodada do Brasileirão: a volta à zona do rebaixamento.

No Barradão sob chuva o rubro-negro baiano amassou o misto do Cruzeiro preocupado com o Boca Juniors e ia colocando dois pontos à frente do alvinegro paulista.

Com um gol de pênalti cobrado por Osvaldo e, em seguida, com talvez o gol mais bonito do campeonato, de bicicleta dada por Alerrandro da entrada da área, encobrindo Cássio, aos 28 minutos de jogo.