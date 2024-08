Flamengo bate o pé por Wesley na Libertadores, mas Atalanta quer liberação

O Flamengo está com a venda do lateral-direito Wesley encaminhada para a Atalanta, da Itália. Entretanto, um detalhe ainda separa o acordo entre as partes. O Rubro-negro quer ter o jogador na Libertadores, enquanto os italianos insistem na liberação imediata.

O que aconteceu

Wesley aguarda a resolução do problema para marcar a viagem à Itália. O Fla bate o pé para ter o lateral à disposição para encarar o Bolívar, em La Paz.

Esse é o único detalhe pendente no acordo. Valores entre os clubes e com o jogador já estão acertados. As conversas avançaram bem nas últimas semanas.