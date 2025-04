Filipe Luís admite 'caos' em derrota do Flamengo: 'Fiz o time jogar pior'

Por que não começou com Gerson, Pulgar e Wesley. "A escolha dos jogadores que foram a campo foi porque acredito que eram os melhores para vencer a partida. Era um time muito sólido para vencer. Também um plano de jogo para enfrentar esse adversário. Claro que o Erick vem de uma sequência de intensidade muito alta. A intenção era quebrar essa sequência. O Gerson que vem de uma lesão também. Assim como o Wesley. O Varela vinha de uma ótima partida na Venezuela e acreditava que pela transição do adversário era a melhor escolha. Eu vou ser cobrado pelas minhas decisões e a responsabilidade é unicamente minha. Tomo as decisões com base no que eu sinto que é o melhor para a equipe. Futebol acontece isso, nem sempre a gente ganha e vão sempre falar dos jogadores que não estavam. Não é priorizar, a gente quer sempre ganhar. Se eu tivesse poupado os 11 jogadores como fiz ano passado e ganhado, ninguém teria falado nada. Virão as críticas pelas escolhas que eu tomei e críticas justas".

O que mais disse Filipe Luís

Prioriza mais Brasileiro do que Libertadores?

"Isso não é verdade. A Libertadores é tão prioridade quanto o Brasileiro. Só que se poupou muito no Brasileiro nos últimos anos para jogar nas copas. Uma escolha minha, sou eu que escolho quem vai entrar em campo, pensando na fase de grupos da Libertadores que te permite fazer essas trocas, no adversário que vou enfrentar, na sequência de jogos de jogadores e no que vem pela frente".

Problemas no setor criativo

"Contra o Inter tivemos várias chances de gol, mas não concretizamos. Contra o Táchira, não foi um jogo bom, com certeza, concordo contigo. Contra o Vitória tivemos chances, no segundo tempo também. E hoje até o gol estávamos fazendo um bom jogo e criando chances de gol".