Richard Ríos e Filipe Luís: qual a melhor resposta para as vaias?

Na segunda, o jovem treinador se mostrou sereno como sempre. Perguntado na coletiva como se sentia recebendo vaias pela primeira vez, respondeu que não era a primeira vez e que conquistaria "o carinho da torcida no campo, não com palavras". Assumiu toda a responsabilidade por uma derrota imprevista e doída, com a mesma calma que comemorou a pilha de vitórias amealhada no Flamengo — que fez sua segunda partida ruim na Libertadores.

Tratam-se dos clubes mais vitoriosos da última década, portanto, com os torcedores mais acostumados a vencer. Talvez por isso as cobranças, justas ou não, de quem paga tão caro para ir ao estádio. E aí está o cerne da questão, na minha despretenciosa opinião: o torcedor não precisa ser justo.

O torcedor é passional. O torcedor não vai gostar de perder, muito menos de dedinho de silêncio de quem ganha milhões, ou de perder para time pequeno dentro do Maracanã. Aqueles e aquelas que tanto investem no futebol (dinheiro suado, tempo, saúde mental) merecem dispor de algum recurso para demonstrar sua insatisfação.

Do outro lado, todos são figuras públicas, bem remuneradas, exercendo funções naturalmente expostas a críticas. Não defendo xingamentos, ameaças, pichações. Mas vaias? Pedir para o atleta respeitar a torcida? Absolutamente legítimo.

Melhor resposta: bola na rede e sandália da humildade.

