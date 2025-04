Flamengo perdeu para 'Paysandu argentino'? Comentaristas avaliam derrota

Lavieri: Central Córdoba não é relevante na Argentina como o Paysandu no Brasil

O Central Córdoba foi uma baita surpresa. O Mauro Cezar tentou fazer uma comparação e não encontrou um time correspondente no Brasil para poder explicar o que seria. [...] Eu perguntei se era como o Paysandu quando foi jogar na Bombonera [na Libertadores de 2003], e o Maur explicou que é ainda mais surpreendente porque o Paysandu tem torcida e relevância no norte do Brasil. O Central Córdoba não tem relevância na Argentina. Com isso, eu esperava, mesmo com um time B, um Flamengo vencendo.

Danilo Lavieri

