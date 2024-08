Lateral do São Paulo tranquiliza após deixar clássico de ambulância

O lateral-esquerdo Patryck Lanza, do São Paulo, se manifestou nas redes sociais na noite do último domingo (18), após deixar o clássico contra o Palmeiras de ambulância. O jogador afirmou que "está bem" e agradeceu pelas mensagens.

Salve, galera! Passando aqui para tranquilizar todos vocês! Estou bem graças a Deus, junto com a minha família e amigos. Obrigado a todos que me mandaram mensagens e orações. Agora é focar na recuperação e bora para a próxima. Patryck Lanza, nos Stories do Instagram

O jogador ainda respondeu ao pedido de desculpas de Estêvão, atacante do Palmeiras. O alviverde estava no lance que resultou na queda feia do lateral no início do segundo tempo. Patryck caiu desacordado e foi encaminhado direto para o hospital.