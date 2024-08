Confusão mostra Choque-Rei dos maus tempos de 'cafajeste' e 'inimigo'

O Rei da Brincadeira, Luciano, reincidente na arte de comemorar chutando bandeirinhas de escanteio, prejudicou seu clube com a expulsão. Não pode ser acusado de iniciar o conflito, pela ação do gandula barbudão.

Mas tem parte da história. Como. Há trinta anos, teve gente com credencial para estar onde não deveria estar e agressões como a flagrada do zagueiro Sabino no historiador Fernando Galuppo. Soco na cara, não!

Por ser historiador, Galuppo conversou com Oberdan Cattani, de quem ouviu - - todos ouvimos - - que o Corinthians é adversário, e o São Paulo, inimigo.

Não pode ser assim.

Evidentemente a rivalidade São Paulo x Palmeiras é a segunda maior entre os clubes paulistas, muito superior à com qualquer time de outro estado, porque tem 96 anos.

Assim como aqui se escreveu no episódio do Morumbi, em março, há de baixar a fervura. Infelizmente, assim como na década de 1990, só vai diminuir se um dos dois diminuir seu nível de competitividade.