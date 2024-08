Corinthians se diz surpreso com suposto envolvimento do PCC em contratações

Leia a nota na íntegra

A diretoria do Sport Club Corinthians Paulista recebeu, com enorme surpresa, a notícia da possibilidade de atletas supostamente agenciados por integrantes do crime organizado terem formalizado contratos com o clube.

É de se ressaltar que, de acordo com o conteúdo das matérias veiculadas, tais contratos teriam sido celebrados anteriormente à gestão atual.

O Corinthians, mais uma vez, se coloca à disposição para fornecer quaisquer documentos que as autoridades reputem importantes e, também, prestar qualquer esclarecimento necessário à completa apuração dos fatos.

Entenda o caso

Segundo a reportagem, uma delação premiada realizada em março deste ano ao Gaeco, órgão subordinado ao MP-SP, revela que Rafael Maeda Pires, conhecido como Japa, intermediou o agenciamento de vários jogadores de futebol, como Du Queiroz e Igor Formiga, em 2021.