Grêmio vence, sai da seca sob comando de Mano e afunda Santos na tabela

Soteldo em ação durante Grêmio x Santos, duelo do Brasileirão. Imagem: EDU ANDRADE/FATOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Como foi o jogo

A partida começou truncada, com muitas faltas que diminuíram o ritmo do jogo. Só no primeiro tempo, foram três cartões amarelos -- dois para o Santos e um para o Grêmio. O Peixe se encontrou em campo após a metade da etapa inicial e passou a ser mais incisivo, com maior posse de bola, marcação adiantada e finalizações mais frequentes.



Do lado gremista, o técnico Mano Menezes demonstrou incômodo com a passividade da equipe e tentou reorganizar o time à beira do campo. Braithwaite recebeu poucas bolas em condições de finalizar, enquanto Soteldo buscou o jogo a todo momento, mas esbarrou em uma defesa bem postada.

O Santos começou a segunda etapa de forma sonolenta, enquanto o Grêmio voltou mais ligado, impulsionado pela força da torcida na Arena. O segundo tempo foi pouco empolgante, com falta de criatividade no ataque de ambas as equipes. Após pressão gremista, a bola sobrou para Cristian Oliveira marcar o dele.