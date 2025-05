Palmeiras vence o Vasco com gol de Vitor Roque e seca o Flamengo para manter ponta

O Palmeiras venceu o Vasco por 1 a 0 neste domingo, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, e assumiu de maneira momentânea a liderança do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória foi marcado por Vitor Roque, que desencantou e enfim balançou as redes com a camisa do clube alviverde.

O Verdão precisa secar o Flamengo para se manter na ponta da tabela de classificação. O time paulista possui 16 pontos, contra 14 dos cariocas, que estão no segundo lugar. O Rubro-Negro encara o Cruzeiro logo mais, às 18h30 (de Brasília), e se tropeçar não conseguirá roubar a liderança da equipe de Abel Ferreira.

O Cruzmaltino, por sua vez, caiu para a 13ª colocação do torneio, com sete pontos.