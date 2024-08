Ex-Corinthians critica atual gestão: 'Tem uma Ferrari e não sabe dirigir'

Futuro da carreira: "Estou procurando voltar ao mercado, quero o Brasil".

Empecilhos em Portugal: "Eles são muito fechados em relação a tomarem o espaço do treinador português".

Preconceito europeu com técnicos do Brasil: "Eles não gostam e deixam bem claro, temos que nos adaptar numa situação".

Atual relação com o Corinthians e gestão do clube

"Vejo muito pouco porque te traz pouca coisa para você puxar para o seu trabalho como treinador, não só dentro de campo, tudo começa na categoria da base, seus diretores e assim vai. Não tenho relação nenhuma com as pessoas que hoje estão no clube, vejo muito mais de fora os absurdos que acontecem em um clube tão gigantesco. Estava vendo TV com as minhas filhas, era uma terça-feira 19h30, e uma delas me disse: 'Pai, tem tudo isso de gente lá (Neo Química) mesmo?'. Parece que as pessoas que estão comandando não se importam com isso".

"O Corinthians é aquela situação: prefere um carrinho ao invés de uma caneta. As coisas podem ter mudado, ter ficado mais elitizado? Ok, mas isso é o Corinthians. As coisas precisam ser revistas, quem está comandando não tem muita experiência e precisa entender, é uma Ferrari e não sabe dirigir. Não porque é um mal gestor, mas é um clube muito gigante. Pode levar tempo, mas isso pode custar caro para o Corinthians".