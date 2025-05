Palmeiras aproveita vacilo do Vasco e vence com primeiro gol de Vitor Roque

Que isso, Weverton? Aos 48, o Vasco levantou bola na área e Weverton saiu apressado do gol para socar quase na linha de grande área, mas errou o tempo de bola. Ela ficou com João Victor, que mandou bonito de cobertura no goleiro que estava fora da meta, mas Giay virou uma bicicleta quase em cima da linha para evitar o gol vascaíno.

Pega, Léo Jardim! Aos 3 minutos da segunda etapa, Emiliano Martínez recebeu na entrada da área e bateu colocado no ângulo, mas Léo Jardim voou para fazer bonita defesa.

1 x 0. Fim do jejum! Aos 15, Hugo Moura saiu jogando do tiro de meta e errou o passe dentro da área ao ser pressionado por Ríos. Estêvão recuperou a bola e cruzou para Vitor Roque escorar de esquerda e marcar o primeiro dele com a camisa do Verdão.

Perdeu, Flaco! Aos 37, Paulinho deu lindo lançamento para Flaco López sair sozinho nas costas da zaga. Ele avançou, invadiu a área, mas finalizou torto e mandou pra fora.

Ficha Técnica

Vasco 0 x 1 Palmeiras