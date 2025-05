Palmeiras nem precisou brilhar para bater o Vasco; Vitor Roque desencantou!

Mas mesmo que tenha sido uma vitória magra, com alguns sustos (principalmente no final do primeiro tempo), deu o que tem dado geralmente quando o time de Abel Ferreira joga fora de casa.

E com direito ao fim do incômodo jejum de Vitor Roque, que marcou o único tento da partida.

Agora, aguardem, pois sinto que o "Tigrinho" embalará com a camisa palestrina.

Bem, minha gente, e é justamente esta consistência fora de casa que me faz apontar o Palmeiras como franco favorito ao título do Brasileirão.

Afinal de contas, os pontos corridos adoram premiar times pragmáticos como este de Abel.

E será enorme surpresa se a taça escapar neste ano, como aconteceu na temporada passada.