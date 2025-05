Santos perde do Grêmio pelo Brasileiro e chega ao quarto jogo sem vencer

O Santos segue em situação delicada na temporada. Em um confronto direto contra a zona do rebaixamento, o Peixe perdeu por 1 a 0 para o Grêmio, neste domingo, na Arena do Grêmio, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Cristian Oliveira anotou o gol decisivo em Porto Alegre (RS).

Com o resultado, o Alvinegro Praiano chegou a quatro jogos sem vencer na temporada (três pela liga e um pela Copa do Brasil). O time amarga a 19ª colocação, com apenas quatro pontos, três a menos que o Fortaleza, primeiro fora do Z4. Já o Tricolor voltou a vencer após sete jogos e pulou para 12º, com oito.

O Santos volta a campo na próxima segunda-feira, dia 12 de maio, às 20 horas (de Brasília), contra o Ceará, em casa, pela oitava rodada da Série A.