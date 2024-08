Real sai na frente com brilho brasileiro, mas cede empate no Espanhol

O Real Madrid empatou com o Mallorca em 1 a 1 jogando no Mallorca Son Moix neste domingo, em duelo válido pela primeira rodada do Campeonato Espanhol. Rodrygo, para os visitantes, e Muriqi, pelos donos da casa, foram os autores dos gols do jogo.

Equipes voltam a atuar por La Liga no próximo fim de semana. Los Bermellones enfrentarão o Osasuna no sábado (24), jogando fora de casa, às 12h (de Brasília). Já os merengues recebem o Real Valladolid no dia seguinte, domingo, no mesmo horário.

Como foi o jogo

Mallorca começou com atitude no início do duelo, mas o Real logo tomou as rédeas. Não demorou muito para que a equipe visitante começasse a manter maior posse de bola. Merengues passaram a criar as maiores chances de abrir o placar e, logo, marcar o primeiro gol do jogo com Rodrygo, aos 13 minutos.