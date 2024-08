Jornal: Vini sabe que está no 'time certo', mas Arábia Saudita não desiste

O Real Madrid trabalha com o preceito de "está no clube quem quer estar". E Vinicius Jr. é um dos atletas que gosta de representar o clube espanhol.

O que aconteceu

Vini sabe que o Real é o "lugar certo" para alcançar seus objetivos. Segundo matéria publicada pelo jornal espanhol Marca neste domingo (18), o brasileiro entende que o clube espanhol abre portas para reconhecimento popular e econômico, além de premiações individuais, com mais facilidade que qualquer outro time.

Uma eventual saída para a Arábia Saudita tem preço definido: 1 bilhão de euros (R$ 6,04 bilhões). O Fundo de Investimento Público do país (PIF) iniciou tratativas para contratar Vinicius e colocá-lo no Al-Ahli, mas qualquer negociação esbarra na alta quantia, que seria a maior transação da história do futebol.