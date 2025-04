Arbitragem rouba cena no Brasileirão, mas pune menos que em 2024; veja

As polêmicas de arbitragem roubaram a cena na 2ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas os árbitros conseguiram diminuir tanto a média de cartões amarelos quanto a de expulsões em relação à edição de 2024.

O que aconteceu

Após duas rodadas, o Brasileirão 2025 tem média de 4,75 amarelos por partida. Ao todo, foram distribuídos 95 cartões amarelos em 20 partidas, sendo 48 na primeira rodada e 47 na segunda.

A vitória do Palmeiras sobre o Sport é o jogo com mais cartões até o momento, com 12 (todos amarelos). A partida ficou marcada pelo pênalti polêmico que sacramentou o primeiro triunfo alviverde no Brasileirão.