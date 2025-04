Árbitro explica amarelos e detalha chilique de Zubeldía após expulsão

O árbitro Ramon Abatti Abel justificou na súmula o motivo dos cartões a Luis Zubeldía e relatou a revolta do treinador argentino após ser expulso no empate de ontem entre São Paulo e Atlético-MG, no Mineirão, pela 2ª rodada do Brasileiro.

O que aconteceu

O árbitro puniu o treinador com dois amarelos seguidos na reta final do primeiro tempo. O episódio ocorreu após o comandante são-paulino cobrar a expulsão de Lyanco, que já havia sido advertido com cartão, após o zagueiro atleticano fazer falta em Ferraresi e passar impune.

Ramon Abatti Abel justificou no documento que Zubeldía protestou de forma incisiva, desrespeitosa e depois irônica. Ele relatou que aplicou o primeiro cartão pelo técnico ter entrado em campo reclamando com o dedo em riste e que o segundo amarelo, que resultou na expulsão, foi motivado pelo argentino ter batido palmas.