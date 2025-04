Rogério Ceni explica substituições e queda de rendimento do Bahia contra o Santos

? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) April 7, 2025

"Nós fizemos o gol e tivemos bons minutos no jogo. Mas, eu achei que nós não estávamos conseguindo render tão bem com o Juba na segunda linha e o Iago na primeira. Por isso resolvi trazer o Juba para baixo, sabendo que o Santos iria subir, eu achei que poderíamos ter vantagem com Ademir e Pulga nessa segunda linha. Acho que o resultado final não foi esse devido à essa troca", afirmou Ceni

No intervalo, o treinador tirou Iago, lateral esquerdo, para a entrada de Erick Pulga. Aos 20 minutos do segundo tempo, Ademir saiu para a entrada de Kayky, Jean Lucas substituiu Nestor e Cauly entrou no lugar de Caio Alexandre.

Ceni também comentou o desempenho do Bahia em partidas fora de casa. Destacando que a equipe não consegue desempenhar no mesmo nível que costuma jogar na Arena Fonte Nova.

"Tivemos bons momentos no primeiro tempo, atacamos bastante os espaços. O Santos atacou muito a saída de bola, inclusive o primeiro gol saiu dessa maneira. Nós temos que melhorar nossos jogos fora de casa. Nós temos um padrão de jogo dentro de casa muito bem definido e fora também temos esse padrão, mas não conseguimos fazer com que dure mais tempo do que o adversário. No segundo tempo nós perdemos muitas bolas, não conseguimos fazer o nosso jogo. Temos que encontrar esse equilíbrio. Fazemos grandes jogos em casa e fora não conseguimos ter a mesma postura durante todo o jogo", completou o treinador.

O Bahia empatou os dois jogos que disputou neste Brasileirão. A partida de estreia da equipe terminou em 1 a 1, contra o Corinthians.