Árbitro explica motivo inusitado para expulsão de Carpini, e treinador comenta: "Ficando chato"

? Cartão vermelho para o técnico Thiago Carpini.#VITxFLA | 1?? x 1?? | #PegaLeão #Brasileirão2025

? EC Vitória (@ECVitoria) April 6, 2025

Na entrevista coletiva pós-jogo, o técnico Thiago Carpini reclamou de sua expulsão, dizendo que o "futebol está ficando chato".

"Se buscar nas imagens, o que é faço é sair correndo com os meus atletas, todo mundo pula a placa. É um momento de alegria, de extravasar. Eu chutei a bola. Jamais pensei que seria para cartão vermelho, talvez uma advertência no máximo. Se tivesse chutado a bola para dentro do campo ou em direção ao meu adversário, mas é muito difícil entender. Deveria ter uma cartilha para mostrar como a gente pode comemorar. Está ficando chato. Não foi nada desrespeitoso", afirmou Carpini.

Com isso, o técnico do Vitória não estará na beira do campo no duelo da próxima rodada do Brasileirão, contra o Atlético-MG, no dia 13 de abril, às 20h30 (de Brasília), em Belo Horizonte. Com Carpini, o Rubro-Negro Baiano tem duelo pela Copa Sul-Americana nesta quinta-feira, quando enfrenta o Defensa y Justicia-ARG, fora de casa, às 19h.