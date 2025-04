Atlético-GO x Athletic Palpite - Onde Assistir e Escalações - Brasileirão Série B

Atlético-GO x Athletic fecham a primeira rodada do Brasileirão Série B nesta segunda, e se você procura palpite certeiro para este confronto, chegou ao lugar certo. Analisamos as estatísticas, elencos e momento das equipes para indicar as melhores apostas do dia.

A bola rola às 19h no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. De um lado, um Atlético rebaixado da Série A na última temporada que quer dar resposta imediata. Do outro, um Athletic embalado após título estadual e pronto para surpreender.