Haaland marca, City vence clássico, e Chelsea ouve 'olé' dentro de casa

Do lado do City, foi a vez de Savinho fazer a sua estreia na Premier League, e logo como titular. O ex-atacante do Atlético-MG já havia sido aproveitado por Guardiola na Supercopa da Inglaterra, mas no segundo tempo. Neste domingo, ele começou jogando e infernizou a defesa do Chelsea, mas acabou substituído no intervalo por conta de dores no joelho.

Savinho escapa da marcação de Cole Palmer durante clássico entre Chelsea e Manchester City, pela Premier League Imagem: Julian Finney/Getty Images

O Manchester City inicia a temporada em busca do nono título da Premier League, o quinto consecutivo. Já o Chelsea se reforçou bastante —gastou mais de R$ 1 bilhão na janela de transferências— para acabar com um jejum de sete temporadas sem a taça.

O próximo compromisso dos Citizens será no sábado (24), às 11h (horário de Brasília), quando recebe o Ipswich Town em sua estreia no City of Manchester. O adversário, que tem o astro Ed Sheeran como um dos acionistas, está de volta à elite depois de 22 anos.

Já o Chelsea vira a chave de campeonato e passa a se concentrar na Liga Conferência da Uefa. Na quinta-feira (22), às 16h, os Blues recebem o Servette, da Suíça, no primeiro jogo dos playoffs. Já pela Premier League, o Chelsea encara o Wolverhampton no dia 25, às 10h, fora de casa.

Como foi o jogo

O Manchester City dominou o duelo por quase todo o tempo. Não demorou para Haaland, que já havia tido uma boa oportunidade logo nos primeiros minutos do clássico, fazer o seu primeiro gol na Premier League 2024/25.